Deprem bölgesine 26 katlı bina diken vekil inceleme heyetine girdi!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla 7 milletvekilinden oluşan 'Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti' kuruldu. Heyette, MHP Elazığ İl Başkanı olduğu dönemde AKP Elazığ İl yöneticisi ve TETİŞ Yapı'nın sahibi Mustafa Tetik ile birlikte deprem bölgesi Elazığ’a 26 katlı bina dikmesiyle gündeme gelen ve 14 Mayıs’ta kentten milletvekili seçilen Semih Işıkver de yer aldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Milliyetçi Hareket Partisi, deprem felaketinden etkilenen illerde depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla 7 milletvekilinden oluşan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti oluşturdu. Heyetin içerisinde, geçmişte deprem bölgesine 26 katlı bina dikerek tepkilere neden olan MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver de yer aldı.

7 KİŞİLİK HEYET OLUŞTURULDU

Deprem Bölgesi İnceleme Heyetinde; Adana Milletvekili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Hatay Milletvekili Lütfü Kaşıkçı, Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ Milletvekili Semih Işıkver ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir görevlendirildi.

İMAR KOMİSYONUNDAN SONRA DEPREM HEYETİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

Deprem Bölgesi İnceleme heyetinde görevlendirilen MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, geçtiğimiz haftalarda TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaşım ve Turizm Komisyonu üyeliğine de seçilmişti. AKP Elazığ İl yöneticisi ve TETİŞ Yapının sahibi olan Mustafa Tetik ile hissedarı olan Semih Işıkver ortaklığında, daha önce Elazığ’da Elysium Alışveriş ve Yaşam Kompleksi yapılmıştı. Yapılan inşaatın 26 katlı olması, dönemin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un tepkisini çekmişti.

“DEPREMZEDENİN TALEP VE İHTİYAÇLARI TESPİT EDİLECEK”

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, “MHP olarak, depremzede vatandaşlarımızı bir an bile ihmal etmeden, onların sorunlarını çözüme kavuşturma ve hayatlarını mümkün olan en kısa sürede normale döndürme yolunda çaba göstermeyi kutsal bir görev bilmekteyiz.

Bu temel düşünceden hareketle Milliyetçi Hareket Partisi'nce, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla, deprem bölgesinde hayatlarını sürdürmeye çabalayan halkın istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla milletvekillerimizden meydana gelen yeni bir ‘Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti’ oluşturulmuştur” dedi.

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