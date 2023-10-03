Deprem bölgesiyle ilgili çarpıcı uyarı: Tedbir alınmazsa 352 bin kişi ölecek

İYİ Parti’nin deprem bölgesinde yaşanan hijyen sorununun araştırılmasına ilişkin önergesi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. CHP'li Abdurrahman Tutdere, "Eğer gözleri kar hırsıyla bürünmüş yandaş müteahhitler uyarılmazsa bu bölgede tamı tamına 352 bin 882 kişi yaklaşık olarak önümüzdeki 5 ve 10 yıl içerisinde kanserden ölecek” dedi.

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TBMM Genel Kurulu'nda, İYİ Parti'nin depremde zarar gören illerde yaşanan hijyen sorunlarına ilişkin araştırma önergesinin gündemin önüne çekilmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile reddedildi.

İYİ Parti Hatay Milletvekili Adnan Şefik Çirkin, Hatay'da hijyen ve haşere sorunun devam ettiğini belirterek, “Hükümetin ilgili bakanlıklarının üzerine düşeni yapmasını Hatay halkı adına rica ediyoruz” dedi.

“BU SOYSUZU LANETLİYORUM”

Çirkin, imam Seyfullah Akyiğit'in depremzedeleri hedef alan sözlerine ilişkin “Adını zikretmekten imtina ettiğim imam en son dedi ki ‘Hatay'daki ölüler, cenaze yıkaması sırasında kokuyordu. Bir tek kişi kokmadı, o da Suriyeli çıktı. Sebebini sordum, çünkü bu Suriyeli çok Müslüman, inançlı bir adammış'. Bu soysuzu buradan lanetliyorum. Diyanet İşleri Başkanı'na buradan sesleniyorum. Daha ne kadar sabredecek ve susacaksınız Sayın Diyanet İşleri Başkanı. Biz Hatay halkı olarak Müslüman değil miyiz? Biz Allah ve peygambere inanmıyor muyuz” diye sordu.

Çirkin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Hatay'ın Milli Güvenlik Kurulu gündemine alınmasını ve özel statülü il ilan edilmesini istedi.

“DEPREM BÖLGELERİ ARASINDA AYRIMCILIK”

Yeşil Sol Parti Şırnak Milletvekili Mehmet Zeki İrmez, halen deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarının ilkel şekilde devam ettiğini belirterek, “Ağır hasar alan evlerin yaydığı asbest tehlikesi tüm yakıcılığı ile insan sağlığını tehdit etmeye devam etmekte. Yaşamın temel kaynağı olan suya insanlar halen erişememekte. Deprem bölgelerinde su kuyrukları oluşmakta. Konteyner kentlerde de durumlar hiç iç açıcı değil. Tuvalet ve banyo konteynerlerde de bulunmamakta. Salgın hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması beklenmekte. Ayrımcılık olduğu ve iktidarın özellikle deprem bölgeleri arasında seçici davrandığı sıklıkla duyduğumuz ve bizzat gözlemlediğimiz bir durum. Eğitim konusunda da hassasiyet sıfır noktasında” diye konuştu.

“İNSANLAR UMUTLARINI KAYBETMEYE BAŞLADI”

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, “Bugün deprem bölgesinde 6 Şubat'tan daha acılar yaşanmakta. Çünkü o gün insanlar deprem felaketi ile ‘Doğa olayı, taktiri ilahidir' diyerek boyun eğdiler. Ama 7 ay sonra insanlar umutlarını kaybetmeye başladı” dedi. Çalışkan, 10 binin üzerinde ailenin halen konteyner sırası beklediğini kaydetti.

“352 BİN KİŞİ KANSERDEN ÖLECEK”

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, enkazların toplanma alanlarında kuralsız şekilde ayrıştırıldığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

*Ortalık toz duman ve göz gözü görmüyor. Kısa bir çalışma yaptım. Hükümet defalarca söylememize rağmen tedbir almadı. Bakın bu asbestin önümüzdeki süreçte deprem bölgesindeki yurttaşlarımıza yaratacağı ağır tabloyu ifade etmek isterim.

*ABD'de hatırlıyorsunuz, 11 Eylül saldırısında İkiz Kuleler yıkıldı. Bu İkiz Kuleler'in yıkımından etkilenen kişi ayısı 500 bindi, oluşan enkaz miktarı 1,8 milyondu. Enkazdan yayılan asbest 2 bin tondu. Kansere yakalanma yüzde 19 ve bu olaydan sonra ABD'de 1366 kişi kanserden öldü.

*Bakanlık 6 Şubat depreminden sonra Türkiye'de 500 binden fazla bina yıkıldı. Oluşan enkaz miktarı 465 milyon ton. Yaklaşık 516 bin 666 ton asbest ortama yayıldı ve insanlar bunu soludu. Burada kanser vakalarında yüzde 4900 oranında bir artış olacak.

*Yani depremde 50 binden fazla yurttaşımız öldü. Eğer tedbir alınmazsa, eğer gözleri kar hırsıyla bürünmüş yandaş müteahhitler uyarılmazsa bu bölgede tamı tamına 352 bin 882 kişi yaklaşık olarak önümüzdeki 5 ve 10 yıl içerisinde kanserden ölecek. (ANKA)

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