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Deprem çadırında ‘Umut’ doğdu

Osmaniye'de arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerini sürdüren Mersin İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe 'Umut' ismini verdi.

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Deprem bölgesi Osmaniye’de görevlendirilen Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, arama-kurtarma ve yardım faaliyetlerinin yanı sıra vatandaşa tüm imkan ve kabiliyetleri ile destek olmayı sürdürüyor.

Depremzedeler için kurulan çadırda dünyaya gözünü açan bebeğe Jandarma personeli tarafından ‘Umut’ ismi verildi.

Hüznün ve acının yanında neşeli anlar yaşanmasına sebep olan Umut bebeğe, jandarmalar ‘Hoş geldin’ diye seslendi. (DHA)

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