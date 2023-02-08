Deprem enkazında zorlu gece mesaisi…

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen iki deprem sonrasında yaşanan yıkımda arama-kurtarma çalışmaları çok zorlu şartlarda devam ediyor. Soğuk havanın yanı sıra elektrik kesintisi nedeniyle akşam çalışmalar güçlükle ilerliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde büyük bir acı yaşanıyor. Depremin üzerinden üç gün geçti ama binlerce can soğuk havada enkaz altında kurtarılmayı bekliyor.

İstatistiklere göre enkaz altındakiler için ilk 72 saat çok değerliydi çünkü sonrasında canlı kurtulabilme ihtimali çok azalıyor…

Bölgeden vatandaşların gerek yakınlarına ulaşarak, gerek sosyal medya yoluyla paylaştıkları mesajlarda, henüz hiçbir yardımın ulaşmadığı çok sayıda enkaz olduğu anlaşılıyor.

İnsanlar enkaz altındaki yakınlarına ulaşmak için kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor.

İlginizi Çekebilir Hatay'da 11 yıl önce yapılan 250 rezidans depremde yerle bir oldu

İlginizi Çekebilir Kahramanmaraş depremindeki büyük yıkım drone ile görüntülendi