Deprem ihtiyaç listesi: Deprem yardımı için ihtiyaç listesi paylaşıldı

Meydana gelen deprem 10 ilde etkisini sürdürürken depremzedeler için tüm ülke seferber oldu. Belediyeler ve kuruluşlar yaraları bir nebze de olsa sarmak için yardım kampanyaları başlattı. Deprem bölgelerindekilere yardım isteyenler ihtiyaç listesi araştırıyor.

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Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım toplanıyor. AFAD ve Kızılay koordinasyonu ile yapılan deprem yardımı için destek vermek isteyenler dilerse yayımlanan listelerdeki ihtiyaçları karşılayabiliyor, dilerse de SMS yoluyla bağış yapabiliyor.

AFAD YARDIM LİSTESİ YAYIMLADI

AFAD da deprem bölgesi için ihtiyaç listesi yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

İşte AFAD’ın yayımladığı Öncelikli İhtiyaç Listesi

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İHTİYAÇ LİSTESİ

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, “Depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere yapılacak bireysel ayni bağışlarınız için size en yakın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza başvurabilirsiniz.” ifadeleri yer aldı.

KIZILAY DEPREM YARDIMI

Kızılay deprem bölgelerine maddi destek vermek isteyenler için hesap numaralarını paylaştı.

Bağış yapmak isteyenler DEPREM yazıp 2868'e SMS göndererek 15 TL yardımda bulunabiliyor

AHBAP DEPREM YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Haluk Levent'in de içerisinde yer aldığı sivil toplum kuruluşu depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için yardım kampanyası başlattı.

AHBAP aracılığıyla deprem yardımı yapmak isteyenler için hesap numaraları…