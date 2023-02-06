Deprem İskenderun limanında da zarar verdi

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremin en çok zarara yol açtığı illerin başında Hatay geldi. Hatay'ın İskenderun ilçesindeki liman da depremden ağır etkilendi.

Can ÇAPAR

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Hatay İskenderun ilçesindeki aktarma limanı depremde ağır hasar aldı.

KONTEYNERLER DEVRİLDİ

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman, Osmaniye ve Adana başta olmak üzere birçok kentte yıkıma yol açtı.

Deprem nedeniyle çok sayıda bina çöktü. Zararın en çok hissedildiği Hatay İskenderun ilçesinde İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği de depremden ağır etkilendi. Ortadoğu ülkelerine olan aktarma trafiğine olduğu kadar, Güney ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine de hizmet veren ve bu bakımdan, aktarma limanı olarak önemli bir role sahip olan İskenderun Limanı’ndaki konteynırlar deprem nedeniyle yıkıldı.

Bazı konteynerlerin içlerindeki mallar etrafa saçıldı, konteynırlardan bazıları devrilme sonucu parçalanırken bazı konteynırlar ise denize devrildi. Depremde limandaki yollarda da ağır hasarlar oluşurken yollarda büyük çatlaklar meydana geldi.

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