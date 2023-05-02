Deprem konutlarının yapıldığı yerde heyelan ve kayma endişesi

Elazığ'da 2011 yılında 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından merkeze bağlı Korucu Köyü'nde AFAD tarafından 13 deprem konutu yapıldı. Ancak depremzedeler, meydana gelecek olası bir depremde zemin kayması ve heyelan tehlikesinden dolayı evlerin tehlikede olduğunu öne sürdü.

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ'ın merkeze bağlı Korucu Köyü’nde, 2011 yılında meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan ve 2013 yılında teslim edilen 13 köy konutunun çevre düzenlemesinin aradan 10 yıl geçmesine yapılmamasına depremzedeler tepki gösterdi.

2020 yılında Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8'lik depremin sonrasında yapılan konutların, çevre düzenlemesiyle birlikte teslim edildiğini dile getiren depremzedeler, yetkililere yazılı ve sözlü ilettikleri taleplerine rağmen konutların çevre düzenlemesinin yapılmadığını söyledi.

“DÖNEMİN YÖNETİCİLERİNİN BURADA İHMALKÂRLIĞI VAR”

10 yıldır çevre düzenlemesi taleplerinin olduğunu, ancak yetkililerden bir cevap gelmediğini belirten depremzedelerden Tekin Güleç, “2011 yılında meydana gelen deprem sonrasında bu konutlar yapıldı. Deprem hak sahipleri buradaki evlerini teslim almak için geldiklerinde birçok eksiklikle karşılaştılar ama yine de evlerini teslim almak zorunda kaldılar. Burada gördüğünüz yerleşik alanda çevre düzenlemesi ve istinat duvarları yok. Ama 2020 yılında olan Elazığ depreminde hükümetimiz birçok konutu çevre düzenlemesiyle birlikte depremzedelere teslim etti. Ancak burada aynı özeni görmedik.

Buradaki istinat duvarlarının olmaması, tabiat şartlarına göre evlerde yıkıntılara neden olabilir. Bundan dolayı istinat duvarı ve çevre düzenlemesinin devlet tarafından yerinde tekrar kontrol edilmesini ve bu mağduriyetlerin giderilmesini istiyoruz. Bunu birkaç defa yazılı ve sözlü olarak da ilettik ancak bir cevap alamadık. Dönemin yöneticilerinin de burada ihmalkarlığı var. Tekrar gelip burada bir kontrol yapsınlar, mağduriyeti gidersinler” diye konuştu.

“TOPRAK KAYMASINDAN DOLAYI KOLONLAR PATLAYABİLİR”

Her depremde riskin daha fazla arttığını belirten Güleç sözlerine şöyle devam etti:

“Gördüğünüz gibi durum gittikçe daha da kötü oluyor. Yağmur yağıyor, toprağın yumuşaması sonucu tehlike arz ettiği görülüyor. Kötü bir görüntü var. Buna bir an önce müdahale edilmesi gerekiyor. Olabilecek bir depremde, bu düzenlemelerin yapılmamasından doğacak bazı riskler var. En önemlisi, bir toprak kayması olabilir. Belki temeller sağlam ama kenarlar dolgu. Merdiven dipleri, kolonların kenarlarını etkileyecek bir toprak kaymasından dolayı kolonlar patlayabilir, merdivenlerin olduğu alanlarda çökmeler, kaymalar olur. Betonarme yapıyı bozabilir.”

“MOLOZLAR, TAŞLAR BAHÇELERDE BIRAKILMIŞ”

Molozların, taşların bahçelere bırakıldığını belirten depremzede Veysi Coşkun ise, “Mahalle sakinlerindenim ve hak sahibiyim. 2010 depreminden sonra buranın yapılmasına karar verildi ve 2013'te teslim edildi. Ben bizzat kendim gidip geldiğim için olaya hakimim.

Buradaki en büyük unsurlardan biri çevre düzenlemesi ile binaların yapım ihalesinin birbirinden ayrı tutulmuş olması. Yani bildiğim kadarıyla çevre düzenlemesinin yüzde 5'i kadarı karşılanabilir diye. Zaten çevre düzenlemesi yapılacak diye, temeller açılırken sadece binaların oturtulacağı yerde bir çalışma yapılmış, binalar oturtulmuş fakat çevresindeki molozlar, taşlar, taş yığıntıları bahçelerde bırakılmış. Buradaki arsalarımız 500 metrekare.

Normalde bunun 100 metrekaresinin ev, geri kalan 400 metrekaresinin de bahçe olarak kullanım alanı olması lazım. Fakat yapılan gelişigüzel çalışmadan dolayı şu anda vatandaş, evinden iki metre sonrasını kullanamıyor. Bunun için biz defalarca dilekçe verdik, sözlü şikayetlerde bulunduk ancak dikkate alınmadı. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi.

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