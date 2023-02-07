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Deprem nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda sefer düzenlemesi

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının 13 Şubat Pazartesi gecesine kadar aralıksız hizmet vereceği bildirildi.

Yayınlanma: 20:18 - 07 Şubat 2023 Güncellenme:
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Deprem nedeniyle Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunda sefer düzenlemesi

Metro İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, bugün itibarıyla M4-Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında seferlerin, afet bölgesine kesintisiz ulaşım desteği sağlamak amacıyla 13 Şubat Pazartesi gece yarısına kadar aralıksız devam edeceği belirtildi.

Ayrıca paylaşımda, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M5 Üsküdar Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mecidiyeköy, M9 Bahariye-Olimpiyat hatlarında seferlerin bugün ve yarın gece 02.00’ye kadar uzatıldığı kaydedildi. (AA)

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