Deprem nedeniyle ülke genelinde kara avcılığı durduruldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye’yi sarsan depremin yaban hayatı ve yaşam alanlarını etkilediğini belirterek, ikinci bir duyuruya kadar kara avcılığının durdurulduğunu duyurdu.

Latif SANSÜR

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Bakanlıktan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde hasara neden olan deprem nedeniyle kara avcılığının Türkiye genelinde 14 Şubat itibariyle ikinci bir duyuruya kadar durdurulduğunu bildirildi.

“YABAN HAYATIN KORUNMASI AMAÇLANDI”

Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamasında şöyle denildi:

* “20 Ağustos 2022 ile 05 Mart 2023 tarih aralığını kapsayan 2022-2023 Av Dönemi, yaban hayatı ve yaşam alanlarının deprem felaketinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığınca yeniden değerlendirildi.

* Bu kapsamda, ülkemizin önemli doğal kaynaklarından olan av ve yaban hayatının korunması maksadıyla 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu’nun 5. ve 12. maddeleri gereği, kara avcılığının bugünden itibaren durdurulması kararlaştırıldı. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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