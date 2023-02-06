Deprem nedeniyle yollarda büyük hasar oluştu
Kahramanmaraş merkezli depremler yollarda da büyük hasara neden oldu. Pazarcık - Malatya yolundaki hasarın yanı sıra Gaziantep - Adana yolunda da çökmeler oldu.
Büyük depremlerin meydana geldiği Kahramanmaraş ve Gaziantep’te yollar çöktü.
Pazarcık – Malatya yolundaki ağır hasar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gaziantep – Adana yolunda da çökmeler yaşandı.
Yollardaki hasar nedeniyle yapılan yönlendirmeler dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı, araç geçişleri durduruldu.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Nurdağı Gaziantep Devlet Yolu araç trafiğinin çok yoğun olması ve yardım araçlarının geçişlerinde yavaşlama oluşturması nedeniyle ikinci bir emre kadar sadece acil araç geçişlerine açık olacaktır” denildi.