Deprem oldu… Naci Görür uyardı
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Göksun’da bugün meydana gelen deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Naci Görür, 6 Şubat depremlerinin ardından Savrun Fay zonunda stres birikiminin arttığını vurgulayarak bir artçı deprem olduğunu ifade etti.
GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA GELDİ
Prof. Dr. Naci Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:
-Maraş, Huğtaş-Göksun'da 4,1 deprem. Muhtemelen 6 Şubat Elbistan depreminin artçısı.
-Çardak Fayı kırıldıktan sonra Göksun bölgesinde, Savrun Fay zonunda görece stres birikimi arttı.
-Savrun ve Saimbeyli fay zonları arasında Adana Havzasına doğru küçük küçük depremler oluyor.