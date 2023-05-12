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Deprem oldu… Naci Görür uyardı: O hat zorlanıyor

Adana'da saat 11.33'te 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi, depremin 3 dakika sonrasında 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha gerçekleşti. Depremlerin ardından, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür açıklamalarda bulundu.

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Deprem oldu… Naci Görür uyardı: O hat zorlanıyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

3 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

4.5 büyüklüğündeki depremden 3 dakika sonra 11.36'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Adana’da 3 dakika arayla gerçekleşen iki deprem sonrası sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

GÖRÜR’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den Adana’da meydana gelen depreme ilişkin açıklama geldi.

Görür'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

*Topallar-Saimbeyli'de 4,6 deprem oldu. Göksun hattı zorlanıyor. Sevgiyle…

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