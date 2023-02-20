Deprem sonrası ‘sahil şeridinden uzak durun’ uyarısı yapan AFAD deniz kıyısına çadırkent kurmuş!
Hatay depreminden sonra 'sahil şeridinden uzak durun'açıklaması yapan AFAD'ın depremzedelerin barınması için Samandağ'da kurduğu çadırkentin konumu sosyal medyada gündem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.” uyarısı yapıldı.
Ancak aynı haftanın AFAD’ın Hatay’da sahil şeridinde depremzedeler için kurduğu çadırkent fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.
Reuters haber ajansının foto muhabiri Ümit Bektaş tarafından çekilen ve AFAD’ın sahil şeridi uyarısının ardından sosyal medya hesabından “yorumsuz” olarak paylaştığı fotoğraf şöyle:
AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada “Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır” duyurusunu yaptı.