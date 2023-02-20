Abone Ol

Deprem sonrası ‘sahil şeridinden uzak durun’ uyarısı yapan AFAD deniz kıyısına çadırkent kurmuş!

Hatay depreminden sonra 'sahil şeridinden uzak durun'açıklaması yapan AFAD'ın depremzedelerin barınması için Samandağ'da kurduğu çadırkentin konumu sosyal medyada gündem oldu.

Yayınlanma: 21:53 - 20 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Deprem sonrası ‘sahil şeridinden uzak durun’ uyarısı yapan AFAD deniz kıyısına çadırkent kurmuş!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay’daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

AFAD’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir.” uyarısı yapıldı.

Ancak aynı haftanın AFAD’ın Hatay’da sahil şeridinde depremzedeler için kurduğu çadırkent fotoğrafları sosyal medyada tepki çekti.

Reuters haber ajansının foto muhabiri Ümit Bektaş tarafından çekilen ve AFAD’ın sahil şeridi uyarısının ardından sosyal medya hesabından “yorumsuz” olarak paylaştığı fotoğraf şöyle:

AFAD, daha sonra yaptığı açıklamada “Hatay’daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır” duyurusunu yaptı.

Naci Görür Hatay depremi için uyarmıştıİlginizi ÇekebilirNaci Görür Hatay depremi için uyarmıştıHaluk Levent'ten Hatay depremi paylaşımı: Yıkılan binalar varİlginizi ÇekebilirHaluk Levent'ten Hatay depremi paylaşımı: Yıkılan binalar varHatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)İlginizi ÇekebilirHatay'da art arda iki korkutan deprem (Son depremler)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
AFAD deprem Haber Hatay Reuters sosyal medya
X Reklam