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Deprem sonrasında Kahramanmaraş’ın merkezi savaş alanına döndü

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş merkezi havadan görüntülendi.

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Deprem sonrasında Kahramanmaraş’ın merkezi savaş alanına döndü

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