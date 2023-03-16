Deprem uzmanından Bolu açıklaması: 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşaldı

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Bolu'da bugün saat 13.55'te meydana gelen 4,8 büyüklüğündeki depremin 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünüldüğünü bildirdi.

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Prof. Dr. Sözbilir, Bolu-Kızıldağ merkezli depremin, 1999 depreminde batı ucu kırılmış olan fayın, doğu ucunda meydana geldiğini belirtti.

Düzce’de 23 Kasım 2022’de meydana gelen deprem gibi bu depremin de 1999 depreminde kırılmamış Düzce fayının tali uzantısında meydana geldiğini kaydeden Sözbilir, “17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden geriye kalan bu tür fay parçalarının, 4-6 büyüklüğünde depremler üretmesi olağan olarak değerlendirilebilir. Bu tür depremler 1999 depremlerinden geriye kalan enerji boşalımları olarak düşünülmektedir.” ifadelerini kullandı.

BOLU’DA 4,8 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLMUŞTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Bolu’da bugün saat 13.55’te 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurmuştu.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, sadece bir binada kısmi çatlak olduğu yönünde ihbar aldıklarını, onun dışında kentte olumsuzluk yaşanmadığını bildirmişti. (AA)

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