Deprem ve kar nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi

Türkiye'nin birçok şehrini etkileyen deprem ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve çok sayıda ilçede eğitime ara verildi.

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Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarındaki öğrenciler, yarıyıl tatilinin ardından yarın ders başı yapmaya hazırlanırken, deprem ve ve kar yağışı nedeniyle birçok kentte yarın ilk ders zili çalınamayacak.s,

Bu kapsamda Ankara ve İstanbul ile Samsun, Aksaray, Kırıkkale, Çanakkale, Gümüşhane, Şırnak, Balıkesir, Sakarya, Düzce, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adıyaman, Sivas, Tunceli, Kahramanmaraş, Gaziantep, Bayburt, Karaman, Malatya, Ardahan, Kayseri, Ağrı, Isparta, Giresun, Nevşehir, Kütahya, Erzurum, Elazığ, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Burdur, Bitlis, Hakkari, Kars, Denizli, Konya, Erzincan ve Afyonkarahisar’da eğitime bir gün, Bingöl ve Muş’ta iki gün ara verildi.

Adana’nın Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke; Antalya’nın Gündoğmuş ve İbradı; Batman’ın Gercüş ve Sason ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın, Siirt’in bazı ilçelerinde ise 2 gün eğitim yapılamayacak.

Öte yandan Çankırı, Sinop, Yalova ve Tokat ile Kastamonu’nun Cide ilçesinde taşımalı eğitime yarın ara verildi.

DEPREM NEDENİYLE BAZI ŞEHİRLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adana ve Mersin Valiliklerinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem nedeniyle tüm eğitim kurumlarının 6 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

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