Deprem yardımı nasıl yapılır? İhtiyaçlar neler?

Kahramanmaraş ve çevre illerde meydana gelen depremlerin ardından bölgeye birçok kurum ve kuruluş tarafından yardım toplanıyor. AFAD ve Kızılay koordinasyonu ile yapılan deprem yardımı için destek vermek isteyenler dilerse yayımlanan listelerdeki ihtiyaçları karşılayabiliyor, dilerse de SMS yoluyla bağış yapabiliyor.

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Meydana gelen deprem 10 ilde etkisini sürdürürken depremzedeler için tüm ülke seferber oldu. Belediyeler ve kuruluşlar yaraları bir nebze de olsa sarmak için yardım kampanyaları başlattı. Deprem bölgelerindekilere yardım ve bağış yapmak isteyenler ise hesap numaralarını ve listeleri araştırıyor.

AFAD YARDIM LİSTESİ YAYIMLADI

AFAD da deprem bölgesi için ihtiyaç listesi yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Tüm aynî bağışlarınız için illerde valiliklerimiz, ilçelerde kaymakamlıklarımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ve tüm AFAD il müdürlüklerimize başvurabilirsiniz.” ifadeleri kullanıldı.

İşte AFAD'ın yayımladığı Öncelikli İhtiyaç Listesi

Ayrıca depremden etkilenen illerde yürütülen çalışmalara destek vermek isteyen vatandaşlar “DEPREM” yazarak 1866'ya SMS (20 TL) gönderebileceği gibi banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapabiliyor.

Banka hesap numaraları üzerinden de bağış yapmak isteyenler için banka hesap numaraları…

KIZILAY DEPREM YARDIMI

Kızılay deprem bölgelerine maddi destek vermek isteyenler için hesap numaralarını paylaştı.

Bağış yapmak isteyenler DEPREM yazıp 2868’e SMS göndererek 15 TL yardımda bulunabiliyor

AHBAP DEPREM YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Haluk Levent’in de içerisinde yer aldığı sivil toplum kuruluşu depremden etkilenen vatandaşlara yardımcı olmak için yardım kampanyası başlattı.

AHBAP aracılığıyla deprem yardımı yapmak isteyenler için hesap numaraları…

TÜRK KIZILAY KAN HİZMETLERİ KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI YAPTI

Özellikle depremde yaralanan ve enkazdan çıkarılanlar için hayati öneme sahip olan kan bağışı için Türk Kızılay Kan Hizmetleri duyurular yaptı.

Kan bağışı yapmak isteyenler kan bağışı noktaları…

İSTANBUL GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ DEPREM YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyurulara göre afet bölgelerine ulaştırılmak üzere ihtiyaç listesi yayımlandı.

Yardım malzemeleri en yakın ilçe, yurt ve gençlik merkezi müdürlüklerine teslim edilebiliyor.

SPOR KULÜPLERİ DE YARDIM KAMPANYALARINA DESTEK VERİYOR

BEŞİKTAŞ

FENERBAHÇE

GALATASARAY

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ YARDIM KAMPANYALARI YAPIYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi

İstanbul’dan yola çıkan 63 yardım tırı sırayla deprem bölgesine ulaşıyor. 91'i 24 saat açık, 247 afet yardımı toplama merkezi ile Afet Yardım Kampanyasına destek verilebiliyor.

İstanbul afet yardımları toplama merkezleri için tıklayınız…

İBB tarafından yapılacak duyurular için tıklayınız…

Ankara Büyükşehir Belediyesi

Malzeme yardımı yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi kapasitenin tamamen dolması nedeniyle vatandaşlardan bir süre beklemelerini istedi.

Ayrıca kamyon ve tır tedariki için BAŞKENT 153 hattına yönlendiriyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi duyuruları için tıklayınız…

İzmir Büyükşehir Belediyesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen yardım kampanyası için çağrılarda bulunulurken Barınma, ısınma, gıda ve hijyen malzemelerinin önemine vurgu yapılıyor.

Yardım malzemeleri Fuar İzmir ve Kültürpark’ta toplanıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi duyuruları için tıklayınız…

Adana Büyükşehir Belediyesi

Adana Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar için SANDVİÇ, ÇORBA ve SU ihtiyacı yardımı çağrısında bulundu

Adana Büyükşehir Belediyesi duyuruları için tıklayınız…

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Afet bölgesine ulaştıracak erzaklar için Cam Piramit ve ATASEM Kurs Merkezlerinde yardımlar toplanıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi duyuruları için tıklayınız…