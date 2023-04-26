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Deprem yardımlarını evine götürdü, gözaltına alındı

Muğla'nın Milas ilçesinde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli F.T. (44) isimli kadın, toplanan malzemeleri evine götürdüğü gerekçesiyle gözaltına alındı.

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Deprem yardımlarını evine götürdü, gözaltına alındı

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Milas Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi’nde depremzedelere yönelik yardım toplama ve dağıtım işlerinde görevli bir kişinin, ihtiyaç sahiplerine dağıtılması gereken yaşamsal malzemeleri evine götürdüğü bilgisine ulaştı.

F.T.’nin evinde yapılan aramada depremzedelere ulaştırılmak üzere toplanan çok sayıda hijyen malzemesi, yorgan, battaniye, el feneri, çorap, tuvalet kağıdı ve ıslak mendil gibi ürünler ele geçirildi.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Polis tarafından hırsızlık ve güveni kötüye kullanma suçlamasıyla gözaltına alınan F.T.’nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

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