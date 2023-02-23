Depremde 100’den fazla ölüm yaşanan sitelerin müteahhidi tutuklandı
Adıyaman’da 6 Şubat depreminde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 -2 sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da gözaltına yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Büyük yıkımın yaşandığı ve 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde, çöken binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.
“TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU”
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, o soruşturmalar kapsamında 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 sitelerinin müteahhidi Yasin A. hakkında yakalama kararı çıkardı.
“Taksirle Öldürme Suçu” kapsamında hakkında yakalama kararı alınan Yasin A., İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müteahhit Yasin A. tutuklandı.