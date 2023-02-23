Abone Ol

Depremde 100’den fazla ölüm yaşanan sitelerin müteahhidi tutuklandı

Adıyaman’da 6 Şubat depreminde 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 -2 sitelerinin müteahhidi Yasin Akbaş, İstanbul'da gözaltına yakalandıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Habip ATAM
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremde 100’den fazla ölüm yaşanan sitelerin müteahhidi tutuklandı

Büyük yıkımın yaşandığı ve 42 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 6 Şubat depremlerinde, çöken binalarla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

“TAKSİRLE ÖLDÜRME SUÇU”

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı, o soruşturmalar kapsamında 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı, Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 sitelerinin müteahhidi Yasin A. hakkında yakalama kararı çıkardı.

“Taksirle Öldürme Suçu” kapsamında hakkında yakalama kararı alınan Yasin A., İstanbul'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Müteahhit Yasin A. tutuklandı.

Depremde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul'da tutuklandıİlginizi ÇekebilirDepremde yıkılan binalara ilişkin 3 müteahhit İstanbul'da tutuklandıKonutları yüzlerce kişiye mezar olmuştu, AKP'li müteahhit kaçtıİlginizi ÇekebilirKonutları yüzlerce kişiye mezar olmuştu, AKP'li müteahhit kaçtı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam