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Depremde 14 kişiye mezar olmuştu, proje sorumlusu yakalandı

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde depremde yıkılan ve 14 kişinin öldüğü Özabacılar Apartmanı'nın proje sorumlusu İstanbul'da yakalandı.

Yayınlanma: 12:00 - 14 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde 14 kişiye mezar olmuştu, proje sorumlusu yakalandı

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Haliliye ilçesinde depremde 14 kişinin yaşamını yitirdiği Özabacılar Apartmanı’nın enkazında teknik inceleme yapıldı.

İnceleme sonucu kusuru olduğu gerekçesiyle binanın proje sorumlusu O.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Şanlıurfa’da ulaşılamayan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan O.E, İstanbul’da gözaltına alındı. O.E’nin İstanbul’daki işlemlerinin ardından Şanlıurfa’ya sevk edilmesi bekleniyor.

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