Depremde 198. saat mucizesi! Enkazdan sağ çıkarıldılar

Kahramanmaraş'ta depremin 198. saatinde Pınar Apartmanı enkazından 17 yaşındaki Muhammed Enes ve ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar sağ olarak çıkarıldı. İki kardeşin çıkarıldığı saatlerde bir mucize de Adıyaman'da yaşandı. 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin enkazdan çıkarıldı.

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Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da büyük yıkıma yol açtı.

Depremin yaşandığı kentlerde arama kurtarma faaliyetleri azalsa da hâlâ tamamına ulaşılamayan enkazlar bulunuyor. Depremin üzerinden 200 saat geçmesine rağmen zamana karşı yarışın sürdüğü enkazlardan umutlandıran haberler de geliyor…

PEŞ PEŞE MUCİZE….

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ses ve ısı kaydedilen Pınar Apartmanı enkazında 198’inci saatte büyük bir mucize yaşandı. Ekiplerin saatler süren yoğun çalışması sonrası 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar’a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki’ye ulaştı.

İki depremzede ambulansla hastaneye sevk edilirken çalışmalarını ara vermeden sürdüren ekipler bir mucize daha arıyor.

AYNI SAATLERDE BİR MUCİZE DE ADIYAMAN’DAN

Kahramanmaraş’ta Muhammed Enes ve Baki Yeninar kardeşlerin Pınar Apartmanı’nın enkazından çıkarılmasının ardından bir mucize de Adıyaman’da yaşandı. Fırat Sitesi enkazından 18 yaşındaki Muhammed Cafer Çetin sağ olarak çıkarıldı.

AYRINTILAR GELİYOR…

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