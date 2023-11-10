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Depremde 370 kişi ölmüştü… Firari müteahhit AVM’de böyle yakalandı

Hatay depreminde 370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları'nın 1. kısım müteahhidi olan 72 yaşındaki Mehmet Özat, Ankara'da bir alışveriş merkezinde, yakınlarını kaybeden kadınlar tarafından yakalandı ve daha sonra polise teslim edildi.

Yayınlanma: 13:38 - 10 Kasım 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki Emlak Bank Konutları 1'inci kısmında bulunan 96 daireden oluşan 6 blok yıkıldı.

Mehmet Özat

Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı düşünülen bloklarda 370 kişi yaşamını yitirdi.

Hakkında gözaltı kararı verilen binanın müteahhidi Mehmet Özat, izini kaybettirdi.

Binada hayatını kaybeden kişilerin yakınları bugün Mehmet Özat’ı, Ankara’da bir alışveriş merkezinde gezerken gördü.

Mehmet Özat

Depremde yakınlarını kaybeden 2 kadın, Özat’ı yakalayıp polisi aradı. Alışveriş merkezine gelen polise teslim edilen Özat, sorguya alındı.

370 kişinin hayatını kaybettiği Emlak Bank Konutları…

Tepki gösteren kadınların Mehmet Özat’a müdahalesi ise cep telefonuyla görüntülendi. (DHA)

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