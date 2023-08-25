Depremde bacağını kaybetti, 6 ay sonra ilk adımını attı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan ve sol bacağı diz altından ampute edilen 44 yaşındaki Adem Turan, Zonguldak'ta özel bir medikal firmasına yaptırılan protez sayesinde 6 ay sonra yeniden ayağa kalktı.

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Adıyaman merkezde yaşayan Turan, 6 Şubat’taki depremlerde eşi ve 6 yaşındaki oğluyla yaşadığı 9 katlı binanın çökmesi sonucu enkaz altında kaldı. Turan ile oğlu yaklaşık 7 saat sonra enkazdan çıkarıldı, ancak Turan’ın eşi hayatını kaybetti.

Moloz yığınları altında kalan sol bacağı diz altından kesilen ve Adıyaman’da yapılan ilk müdahalenin ardından İzmir Şehir Hastanesine sevk edilen Turan, yaklaşık 1 ay yoğun bakım ünitesinde tedavi gördü. Buradaki tedavisinin ardından öğretmen olan ağabeyinin görev yaptığı Karadeniz Ereğli’ye gelen Turan, 6 yaşındaki oğlu ve bölge insanının sevgisiyle yaşama tutundu.

Turan, gazetecilere, Adıyaman merkezde pazarlama firmasında çalıştığını, depremde yıkılan 9 katlı binanın 6’ncı katında oğlu ve eşiyle birlikte yaşadığını söyledi.

İzmir’deki tedavisinin ardından Karadeniz Ereğli’ye geldiğini, devletin ve hayırseverlerin desteğiyle Kırmacı Mahallesi’nde bir eve yerleştiğini anlatan Turan, bir süre sonra evinin yakınındaki Fiziksel Engelliler Derneğine gidip gelmeye başladığını, dernek başkanı İsmail Şentürk’ün kendisine tekerlekli sandalye, akülü araba gibi gereçler temin ettiğini belirtti.

Turan, şöyle devam etti:

“Herkes yanımızda oldu. Protez bacağımı taktım, ayağa kalktığımda büyük bir sevinç yaşadım. O sevinci, mutluluğu anlatamam. Çocuğumun etkisi, buradaki insanların sevgisiyle… Çok değerli insanlar var. Tedavi sürecim de güzel geçti. 5 ay sonra Zonguldak’ta bir medikal merkezinde yapılan protez takıldı. Zorluk yaşamıyorum. Hayırseverlerin sayesinde şu anda mutlu bir şekilde yürüyorum, hayata devam ediyoruz.”

“HAYATIN AKIŞI BİR ANDA DEĞİŞEBİLİYOR”

Yaşadıkları sürecin çok zor olduğunu, zihninden depremi atamadığını dile getiren Turan, “Rabbim kimseye bu duyguları yaşatmasın. Derler ya ‘düşmanıma bile yaşatmasın’ diye, gerçekten çok zor bir süreçti. Halen etkisi var mı? tabii ki var. Kayıplarımız var, akrabalarımızı, yakınlarımızı kaybettik. Hayatın akışı bir anda değişebiliyor, bunlara da şükür. ” diye konuştu.

“ADEM’İ AYAĞA KALDIRIP YÜRÜMESİNİ SAĞLADILAR”

Karadeniz Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği Başkanı İsmail Şentürk de önce Turan’ın yarasının iyileşmesini beklediklerini, daha sonra protez arayışına girdiklerini ifade etti.

Şentürk, MÜSİAD Karadeniz Ereğli Şube Başkanı Temel Gülbay ve yönetim kuruluna durumu ilettiklerini belirterek, “Protezi yapan firmayla kendileri görüşüp, Adem’i 5 ay sonra ayağa kaldırıp yürümesini sağladılar. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Allah milletimize, devletimize bir daha böyle bir felaket yaşatmasın, göstermesin. Çok büyük acı.” dedi. (AA)

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