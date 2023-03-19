Depremde İstanbul’u ‘Atatürk’ kurtarır

Uçuşa kapatılıp iki pisti kırılan alanın olasıı depremde hayati önem kazanacağı ve en az bir pistinin tamir edilmesi gerektiği vurgulandı.

Erdoğan SÜZER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kahramanmaraş depremlerinin ardından İstanbul'u vuracak olası bir depremin etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler arasında Atatürk Havalimanın kritik önem taşıyacağı bildirildi. Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkan Yardımcısı Emekli Kaptan Pilot Engin Aksüt, olası bir İstanbul depremi durumunda kente yardımların havadan ulaştırılması ve tahliyelerin sağlanması açısından Atatürk Havalimanın hayati rol oynayacağını, bunun için kırılan iki pistten en az birinin acilen tamir edilerek uçuşa hazır hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

Ulaştırma, inşaat ve deprem alanında deneyimli bir grup uzmanla birlikte sosyal medya üzerinden yaptıkları teknik toplantının sonuçlarını paylaşan Aksüt, yaşanan son depremlerin Atatürk Havalimanın İstanbul için önemini bir kez daha ortaya koyduğunu, uzmanların Atatürk Havalimanın uçuşa hazır hale getirilmesi gerektiği konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

İGA UÇUŞLARI ETKİLENMEZ

Olası bir deprem durumunda yurt içi ve yurt dışından hava yoluyla gelecek kurtarma ekiplerinin, ekipmanlarının ve yardım malzemelerin ulaştırılmasında Atatürk Havalimanın büyük rol oynayacağını belirten Aksüt, İstanbul Havalimanının kumlu bölgeye yapılan pistlerinin depreme dayanıklı olup olmadığının bilinmediğini söyledi. Kuzey Marmara'daki viyadüklerle yolların deprem anında zarar görmesi halinde İstanbul Havalimanının kente bağlantısının kopacağını, bu durumda İstanbul'un Avrupa yakasına havadan ulaşılamayacağını ifade eden Engin Aksüt, böyle bir tabloyla karşılaşmamak için şimdiden Atatürk Havalimanın kırılan pistlerinin tamir edilmesi ve depreme dayanıklılığının artırılması için çalışmalara acilen başlanması gerektiğini bildirdi.

Kaptan pilot Engin Aksüt, yanlış yere yapılmasına rağmen milli kaynakların boşa gitmemesi adına İstanbul Havalimanına karşı olmadıklarını, bu havalimanının Atatürk Havalimanı ile aynı anda İstanbul'a hizmet verebileceğini söyledi. Bunun için bazı düzeltmelerin yapılmasının yeterli olduğunu ifade eden Aksüt, “Londra'da 4, New York'ta 4-5 tane havalimanı aynı anda çalışıyor. Yeter ki birlikte çalıştırılması istensin. Deprem riskinin yanı sıra ülke ekonomisi düşünülerek de Atatürk Havalimanın uçuşa açılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.