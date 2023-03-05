Depremde onlarca hayat kurtarmıştı çığ altında kaldı

Artvin'de çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden dağcı Mustafa Tekin'in, Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldığı ve birçok kişiyi enkazdan kurtardığı öğrenildi.

Orhan BOZKURT

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Artvin’in Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyü Olgunlar Mahallesi yaylasında kayak yaparken çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden Türkiye Dağcılık Federasyonu Dağ Kayağı Antrenörü, Dağ Rehberi ve Alpin Doğa Sporları Kulübü Başkanı Mustafa Tekin (43), Gaziantep ve Kahramanmaraş merkezli 6 şubat depreminden sonra dağcılarla birlikte bölgeye ilk ulaşan isimlerdendi. Malatya'da ekiplerle arama kurtarma çalışmasına katılan Tekin, çok sayıda kişinin enkazdan kurtarılmasında görev aldı.

DEPREMZEDELERİN YARDIMINA İLK KOŞANLARDANDI

Deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarının ardından döndüğü memleketi Erzurum'da bu kez depremzedelere yardım malzemesi ulaştırılması için seferber olan Tekin, afetzedelere çadır ve gıda malzemesi götürdü.

Malatya’da depremzedelere çay ve yemek dağıtan Tekin'in deprem bölgesinde yaptığı fedakarlık, sosyal medya hesabındaki paylaşımlarına da yansıdı. Erzurum'da 26 Şubat'ta depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için buz tırmanışı etkinliği de düzenleyen Tekin'in vefatı, spor camiasında ve kentte derin üzüntü yarattı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ÇIĞ EĞİTİMİ VERİYORDU

Mustafa Tekin’in geçtiğimiz yıl mart ayında Van'da meydana gelen çığ sonrası da kurtarma çalışmalarına katılmıştı. Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda ise çığ karşısında yapılması gerekenleri anlatıyordu. Tekin'in ölüm haberinin ardından Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve spor camiası, yayımladıkları başsağlığı mesajları ile yaşadıkları üzüntüyü dile getirdiler. Mustafa Tekin, memleketi Erzurum’da bugün toprağa verilecek.

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