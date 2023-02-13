Abone Ol

Depremde refakatsiz kalan 369 çocuk ailelerine teslim edildi

Bakan Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki 1362 refakatsiz çocuğun 369’unun kimlikleri belirlenerek ailelerine teslim edildiğini açıkladı.

Yayınlanma: 22:10 - 13 Şubat 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremde refakatsiz kalan 369 çocuk ailelerine teslim edildi

AYRINTILAR GELİYOR…

Şanlıurfa'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktıİlginizi ÇekebilirŞanlıurfa'daki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktıKahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendiİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş'taki yıkım havadan görüntülendi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam