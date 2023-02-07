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Depremde şehit olan 3 askerin isimleri belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle Hatay'da 3 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yayınlanma: 01:03 - 07 Şubat 2023 Güncellenme:
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Depremde şehit olan 3 askerin isimleri belli oldu

MSB’den yapılan açıklamada, Hatay’da Ulaştırma Uzman Çavuş Hakan Al, Piyade Er Mert Can Sümbül ve Piyade Er Eren Taşkın’ın şehit oldukları belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

* “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” AA

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Hatay Kahramanmaraş Milli Savunma Bakanlığı şehit Türk Silahlı Kuvvetleri
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