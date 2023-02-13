Depremde yıkılan binalarla ilgili 2’si müteahhit 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olan ve İstanbul Havalimanı'nda yakalanan Yavuz Karakuş ile eşi Sevilay Karakuş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Hatay'da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Mustafa Erdoğan Keçecioğlu'nun tutuklandığını açıkladı.

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İstanbul Havalimanı Dış Hatlar terminalinde dün yapılan kimlik kontrolleri sırasında, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasından kapsamında aranan Yavuz Karakuş ve Sevilay Karakuş, Gürcistan’a kaçmaya çalışırken yakalanarak, gözaltına alındı.

Yavuz Karakuş’un Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Adıyaman’da yıkılan çok sayıda binanın müteahhidi olduğu belirlendi.

Yavuz Karakuş ve eşi Sevilay Karakuş’un üzerinden 16 bin dolar ve 20 bin lira para çıktı. Sağlık kontrolüne götürülürken gazetecilerin “Vicdanınız rahat mı?” sorusuna Yavuz Karakuş “Vicdanım rahat. 44 bina yaptım. 4’ü yıkıldı. Her şeyi usulüne uygun yaptım” dedi.

Emniyette işlemleri tamamlanan Karakuş çiftinin, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı adına Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’nda ifadelerine başvuruldu. İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Yavuz Karakuş, yaptıkları binalarda kendilerinin de oturduklarını, kolonları kesilmiş olan veya fay hattı üzerinde olan birkaç binalarının yıkıldığını ileri sürdü. Karakuş çifti sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BİR MÜTEAHHİT DAHA TUTUKLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada da “Hatay Antakya’da depremde yıkılan Erdoğan Apartmanı müteahhiti şüpheli Mustafa Erdoğan Keçecioğlu Ankara’da bir otelde yakalanarak gözaltına alınmış, şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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