Abone Ol

Depremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi tutuklandı

Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Depremde yıkılan binalarla ilgili 8 kişi tutuklandı

AYRINTILAR GELİYOR…

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam