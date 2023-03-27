Depremde yıkılan binanın müteahhidinden ‘pes’ dedirten savunma

Adana'daki Mete Apartmanı'nın, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili tutuklanan müteahhit Muzaffer Mete, "İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu" dedi.

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Pazarcık merkezli 6 Şubat’taki 7,7 büyüklüğündeki depremde hasar alan, Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıda yıkılan, çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi’ndeki Mete Apartmanı’nın 17 Şubat’ta tutuklanan müteahhidi Muzaffer Mete’nin savcılık ifadesine ulaşıldı.

Binanın 1997 yılında yapımına başlandığını belirten Mete, “Mete Apartmanı 2000 yılında tamamlandı. Binanın elektrik teknik uygulama sorumluluğunu ben yaptım. İnşaat mühendisi olarak ise Atilla Tuğran görev aldı” ifadesini kullandı.

“BİR KISMI SAĞLAM ŞEKİLDE AYAKTA DURUYORDU”

Mete Apartmanı’nın yapıldığı tarihteki yönetmeliğe uygun inşa edildiğini savunan Mete, şunları kaydetti:

“Binanın müteahhitliğini ben yaptım. Gündüz vakti yaşanan ikinci depremden önce kimse bu kadar şiddetli deprem olacağını tahmin etmediğinden bazı sakinler eşyalarını almak amacıyla evlerine girmişler.

Maalesef yaşanan ikinci deprem nedeniyle binanın yıkılması sonucu göçük altında kalarak vefat etmişlerdir. Bina her katta üç daire olacak şekilde inşa edilmiştir. İlk depremde binanın yalnızca bir kısmı yıkıldı. Diğer iki kısmı sağlam şekilde ayakta duruyordu. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.”

BİNANIN İNŞAAT MÜHENDİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Adana’da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturma kapsamında Mete Apartmanı’nın inşaat mühendisi Atilla Tuğran 16 Şubat’ta, müteahhidi Muzaffer Mete ise 17 Şubat’ta tutuklanmıştı.

Yıkımların ardından başlatılan çalışmalarda, kolon betonlarından yapı uzmanlarınca alınan karotlar incelenmek üzere yapı ve zemin denetimi laboratuvarına gönderilmişti. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalar sonucu, arasında Mete Apartmanı’nın da olduğu 11 binadan alınan örnekler deprem dayanıklılık testini geçememişti. (AA)

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