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Depremde yıkılan binayla ilgili Nevzat Bozan ile Orhan Bilgi tutuklandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da yıkılan bir binayı inşa eden şirketin 2 yetkilisi tutuklandı.

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Depremde yıkılan binayla ilgili Nevzat Bozan ile Orhan Bilgi tutuklandı

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerde 11 ilde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman’da yıkılan ve 10’dan fazla kişinin hayatını kaybettiği “2 Pusula İnşaat LTD ŞTİ”nin yetkilileri Nevzat Bozan ile Orhan Bilgiç, Adıyaman il merkezinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen Bozan ve Bilgiç, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)

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