Depremden 215 gün sonra… Hatay’da temel kazarken ceset bulundu
Hatay'da depremin yıktığı bir işhanı ve çok katlı otoparkın enkazından ceset çıktı. Depremden 215 gün sonra bulunan cesedin cinsiyeti ve kimliği belirlenmeye çalışılıyor.
Hatay Antakya’da depremin yıktığı Atatürk Caddesi’ndeki işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu arazide temel atmak için yapılan kazı çalışması sırasında, enkazda ceset bulundu.
Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Cesedin cinsiyeti ve kimliğinin, DNA testinin ardından kesinlik kazanacağı öğrenildi.
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti. (DHA)