Depremden 3 ay önce CİMER’e yazmıştı… Biri yıkıldı, diğeri ağır hasarlı

Hatay’da, yıkılan Kule Apartmanı ile hasar gören Ferah Apartmanı'nın kaçak yapılar olduğu gerekçesiyle, müteahhide dava açan avukat ve eşi, CİMER’deki ‘Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş’ kısmına depremden 3 ay önce başvurdu ve şöyle yazdı: "Antakya Belediyesi’nin müteahhitlerin yaptığı kaçak apartmanlara sahte yapı kullanma izin belgesi verip müteahhitlere haksız kazanç sağlamadığı bir yüzyıl diliyorum"

Sevgim Begüm YAVUZ

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Hatay'da, imara ve projeye aykırı binalarla ilgili yıllardır hukuk mücadelesi veren Avukat Ebru Ulaş ve eşi Görkem Ulaş, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkılan Kule Apartmanı ve hasarlı olan Ferah Apartmanı'nda ruhsata aykırı imalatlar yapıldığı gerekçesiyle, konuyu yıllar önce yargıya taşıdı.

Yargılama sonunda, yıkılan Kule Apartmanı'ndaki usule aykırılıklarla ilgili müteahhit Ömer Cihan hakkında Hatay 4. Aslliye Ceza Mahkemesi'nce “imar kirliliğine neden olma” suçundan 12 bin TL adli para cezası kararı verildi.

Hasarlı Ferah Apartmanı ile ilgili ise, 2 Ocak 2023 tarihinde Hatay 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne sunulan bilirkişi raporunda, 31 Ocak 2018 tarihli yapı kullanma izin belgesinin usulsüz olarak tanzim edildiği belirtildi.

Manavgat'ta, 13 Şubat günü tutuklanan binaların müteahhiti Cihan'ın projeye aykırı daire yaptığı gerekçesiyle 51 ayrı dava dosyası bulunuyor.

DEPREMDEN 3 AY ÖNCE CİMER'E BAŞVURU YAPTI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ‘Türkiye Yüzyılı Hayalini Paylaş' kısmına 1 Kasım 2022 tarihinde başvuru yapan Görkem Ulaş dilekçesinde, “Antakya Belediyesi'nin müteahhitlerin yaptığı kaçak apartmanlara sahte yapı kullanma izin belgesi verip müteahhitlere haksız kazanç sağlamadığı bir yüzyıl diliyorum. Olayın iç yüzünü öğrenmek istiyorsanız Antakya Belediyesi memurları hakkında Hatay Adliyesi'nde açılmış davaları takip edebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

CİMER üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı Denetiminden Sorumlu Şube Müdürlüğü'nden 13 Ocak 2023 tarihinde gelen cevapta ise, “Müdürlüğümüze parsel, ruhsat gibi bilgiler bildirilmediği gibi dilekçenizde adli işlemin başlatıldığı belirtilmiştir. Bu nedenle işlem tesis edilmemiştir” denildi.

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