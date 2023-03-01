Depremden etkilenen 1902 refakatsiz çocuktan 1476’sı ailesine teslim edildi

TBMM Çocuk İstismarı Araştırma Komisyonu Başkanı Cengiz Aydoğdu, deprem felaketinden etkilenen 1902 refakatsiz çocuktan 1476'sının ailesine teslim edildiğini, 322'sinin de hastanede takibinin yapıldığını bildirdi.

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“6 yaşındaki bir kız çocuğunun ‘evlilik’ adı altında cinsel istismara maruz bırakılması olayının araştırılarak benzer olayların yaşanmaması ve her türlü çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi” amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu başkanlığında toplandı.

Aydoğdu, toplantının başında Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ailesini ve yakınlarını kaybeden refakatsiz çocukların durumuna ilişkin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait verileri paylaştı.

Depremden sağ olarak kurtulan 1902 refakatsiz çocuktan 1476’sının ailesine teslim edildiğini, 322’sinin ise hastanede takibinin gerçekleştirildiğini ifade eden Aydoğdu, “Çocuklardan 104’ünün bakanlık çocuk evleri sitelerinde bakımı sağlanmaktadır. Kuruluşlardaki korunma altındaki çocukların yaş dağılımı ise şöyle: 1 yaş altı 42 çocuk, 1-6 yaş aralığı 29 çocuk, 7-12 yaş aralığı 19 çocuk, 13-18 yaş aralığı 14 çocuk. Kimliği belirlenen çocuk sayısı; 1820, kimliği belirlenemeyen çocuk sayısı; 82. Eldeki verilere göre, ihbarlarla eşleşmesi yapılan çocuk sayısı 289. 163 çocuğun ailesiyle iletişimi sağlandı, 19 çocuk listelerde eşleşmiş olup il müdürlüklerinden teyit için şu anda haber bekleniyor, belki de şu anda bitti o işler. 107 çocuğun ise vefat ettiği bilgisi elimizde.” bilgisini paylaştı.

Komisyon daha sonra Türkiye Psikiyatri Derneği, Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği ve İmdat Derneği yetkililerini dinledi.

“ÇADIR KAMPLARDA KALAN ÇOCUKLAR ÖZELLİKLE TAKİP EDİLMELİ”

İmdat Derneği Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, deprem felaketinin yaşandığı yerlerde “çocuk kaçırma ve istismar olayları ile ilgili iddiaların gündeme geldiğini belirterek, bu konuda acil önlem alınmasını istedi.

Polat, birçok istismarın karakteristik özelliği olduğunu belirterek, “Cinsel istismar gizli kalır. Küçük kız ve erkek çocuklarının bu tarz olaylara maruz kalmalarında korkutulmaları, susturulmaları gibi bir durum vardır. Burada bir tarikat tarafından alıkoyulmuş bir çocuk var. Çok uzun bir süreçte bunu yaşamak zorunda kalmış ve gün yüzüne çıkmamıştır. Bir uzmanın tesadüfen öğrenmesi üzerine ortaya çıkmıştır. Bu tür olaylar çok sık yaşanıyor. Dünyada da benzeri şekilde oluşan olaylar zincirleri var. Bunlar adına önlem alacaksak doğru tespitler yapmak gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Deprem felaketinden etkilenen yerlere ilişkin özel önlem alınması gerektiğinin altını çizen Polat, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu deprem hem kış aylarında hem 11 ili kapsadı hem de çok büyük oldu. Yani koşullar çok zor ilerliyor ve bu kaos içerisinde özel önlemler alınmalı. Oradaki mülki amir ve güvenlikten sorumlu kişilerce çadır kamplarda, konteyner kamplarda cinsel istismar vakalarının ne kadar sık gözlendiği takip edilmeli. Dünyada da böyle çünkü bu iş. Bütün dünyada çadır kent ve konteyner kentlerde bir denetim boşluğu olduğu zaman cinsel istismarlar yaşanabilir. Bu konuda dikkatli olunmalı, gerekli güvenlik önlemleri alınmalı. Çadır kamplarda kalan çocuklar özellikle takip edilmeli”

“4 MİLYON ÇOCUK DEPREMDEN ETKİLENDİ”

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği Prof. Dr. Kasım Karataş ise Türkiye nüfusunun yüzde 27’sini 18 yaş altı çocukların oluşturduğunu belirterek, “Deprem felaketinden etkilenen 4 milyon çocuğumuz var. Bunu çalışacak bir komisyon da kurmak lazım bence. Dünya tarihinde bu kadar kısa süre içerisinde koşullar nedeniyle göç etmek zorunda kalındığı bir olay hatırlamıyoruz. Orada kalan çocuklar ve aileler açısından da çok zor bir yaşamla karşı karşıyayız. Peki ne yapacağız, ne yapabiliriz? İhmal ve istismar konusu bu açıdan da düşünülmeli. Böylesi olağanüstü ya da olağan dışı durumlarda zorlu koşullarda en çok çocuklar etkileniyor. Kapalı ortamlar ve yapılar yeterince denetlenip müdahale edilemiyorsa orada yanlış işler olur.” dedi.

Hacettepe Üniversitesi Psikiyatri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koray Başar da deprem gibi kaotik ortamlarda cinsel istismarların da arttığına dikkati çekerek, “Genellikle suçu işleyen faillerin tedavi süreciyle ilgili çalışıyorum. Bu konu onların sapkınlığıyla ilgili bir konu değil aslında. Bunun sadece cinsellikle ilgili bir problemmiş gibi gördüğümüz zaman büyük bir yanılgıya düşüyoruz. Cinsel istismar aslında bir şiddet. Bunun failleri genellikle şiddet eğilimli kişilerdir. Sabıkalarına baktığımızda hırsızlık, gasp, şiddet suçları vardır. Cinsel istismar bireysel bir konu değil. Toplumsal yapı, işleyişle ve bunların nasıl iletildiğiyle ilişkili.” ifadelerini kullandı. (AA)

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