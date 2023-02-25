Abone Ol

Depreme namazda yakalandılar, korkuyla dışarı kaçtılar

Hatay’ın Defne ilçesinde, 20 Şubat'ta meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Suriye'nin İdlib kentindeki camide namaz kılanlar, Hatay merkezli 6,4'lük depreme böyle yakalandı. Namaz kılan Suriyelilerin korku ile dışarı kaçtıkları görülüyor.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kahramanmaraş'taki ikinci depremin görüntüleri kan dondurduİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş'taki ikinci depremin görüntüleri kan dondurduDeprem sonrası oluşan dev çukur dehşete düşürdüİlginizi ÇekebilirDeprem sonrası oluşan dev çukur dehşete düşürdüKahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri dehşete düşürdüİlginizi ÇekebilirKahramanmaraş depreminin yeni görüntüleri dehşete düşürdü

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam