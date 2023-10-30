Depremin ardından ÇED zorunluluğu kaldırıldı

Hatay Valiliği’nin 6 Şubat depremlerinin ardından aldığı kararla ilde ÇED süreçlerinin zorunluluğu uygulaması kaldırıldı. Karardan sonra kentte 22 proje için ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Can ÇAPAR

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Hatay Valiliği'nin 6 Şubat depremlerinin ardından aldığı kararla ilde belirlenen bazı koordinatlarda çevreyi kirletebilecek bazı tesislerin yapımı dahil, ocakların açılması için yürütülmesi gerekli ÇED süreçlerinin zorunluluğu uygulaması kaldırıldı.

Toplantı tutanağının karar kısmında ‘'İlimizde çok fazla yıkıma neden olmuş ve ilimizin tekrar inşasında ihtiyaç duyulan maden, madeni malzemenin temininde sıkıntı yaşanmaması için 30/01/2020 tarih ve 192 sayılı Mahalli Çevre Kurulu Kararı'nın yürürlükten kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir'' denildi. Buna göre Hatay'da depremlerin ardından 22 proje için ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Mahalli Çevre Kurulu, 3 Ağustos'ta yaptığı bir toplantı ile depremin ardından oluşacak maden ihtiyacının kolaylıkla karşılanabilmesi için bazı koordinatları ‘hassas alan' olmaktan çıkardı. Böylelikle, bu bölgelerde hayata geçirilebilecek projeler için ÇED zorunluluğu aranmayacak.

‘'MADENCİLİK, TAŞ OCAKLARI VE BETON SANTRALLERİNİN ÖNÜNÜ AÇAN BİR UYGULAMA''

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, ‘'6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketinden sonra deprem bahane gösterilerek taş ve maden ocaklarıyla alakalı birtakım malzemelere ihtiyaç duyulduğu gerekçesiyle 3 Ağustos 2023'te AFAD koordinasyon merkezinde yapılan toplantıyla mahalli çevre kurul kararı oy birliği ile yürürlükten kaldırılmıştır. Bununla birlikte 2020 yılında 192 sayılı kurul kararının ortadan kaldırılması bize deprem sonrasında madencilik faaliyetlerine ne kadar çok ihtiyaç duyduğumuz gerekçesiyle madencilik, taş ocakları ve beton santrallerinin önünü açan bir uygulama olup hassas alan statüsünü ortadan kaldırılmasına vesile olmuştur'' dedi.

“KİRLİ TESİSLERİN YAPILMASI DAHA DA KOLAYLAŞTIRILDI''

Kararın, hassas alan olmaktan çıkarılan koordinatlardaki ekosistemin tahrip ve yok edilmesine sebep olacağını söyleyen Kara, halkın katılımı toplantılarında özellikle madencilik faaliyetlerinde halkın görüşlerinin alınarak katılım toplantılarının yapılması esastı. Ama bu kurul kararı ile birtakım projelerin, kirli tesislerin yapılması daha da kolaylaştırıldı'' ifadelerini kullandı.

22 PROJE İÇİN ‘ÇED GEREKLİ DEĞİL' DENİLDİ

Kara açıklamasında ayrıca 6 Şubat'ın ardından ÇED süreci başlayan, izin verilen tesislere dair detaylı bilgiler de paylaştı. Madencilik, taş ocakları, beton santrali ile ilgili olarak 25 projenin ÇED sürecinin başlatıldığını söyleyen Kara, 4 projeye de ÇED gerekli kararı verildiğini ifade etti. Kara, “15 madencilik faaliyeti ve beton santrali projesinde ise ÇED gerekli değil kararı verilmiştir. 22 proje zeytinyağı üretim tesisi, kimya, kıyı dolgu alanı ve GES için de yine ÇED gerekli değil kararı verilmiştir'' ifadelerini kullandı.

İLÇE İLÇE VERİLEN İZİN DETAYI

Bu veriler ışığında geçtiğimiz Cuma itibariyle Hatay'ın şu ilçelerindeki gelişmeler şu şekilde;

1)ALTINÖZÜ

ÇED Gerekli Değildir = 1 maden, 6 yağ tesisi

ÇED Süreci Başlayan = 1 RES, 1 maden

ÇED Gerekli = 0

Nihai Karar= 0

HKT= 2 RES

2)ANTAKYA

ÇED Gerekli Değildir:

ÇED Süreci Başlayan: 7 maden tesisi, 1 RES, 1 hazır beton tesisi, 1 su ürünleri tesisi

ÇED Gerekli: 4 maden işletmesi, 2 zeytin işleme tesisi, 1 su ürünleri tesisi, 1 beton tesisi, 1 yağ

tesisi

Nihai Karar: 0

HKT: 2 RES

3)ARSUZ

ÇED Gerekli Değilidir: 1 beton tesisi, 1 kıyı dolgu tesisi, 1 atık tesisi

ÇED Süreci Başlayan: 1 maden tesisi, 1 beton tesisi, 1 kıyı dolgu tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai Karar: 2 hayvancılık tesisi

HKT: 2 maden tesisi

4)BELEN

ÇED Gerekli Değilidir: 1 yüzey temizleme malzemesi tesisi

ÇED Süreci Başlayan: 1 RES, 1 maden tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai Karar: 2 RES

HKT: 1 RES

5)DEFNE

ÇED Gerekli Değildir= 3 adet 1, 2 ve 5. grup maden işletmesi

ÇED Süreci Başlayan = 1 adet RES, 2 adet 1,2 ve 5.grup maden işletmesi

ÇED Gerekli = 0

Nihai Karar= 1 adet GES

HKT Yapılacak= 2 adet RES

6)DÖRTYOL

ÇED Gerekli Değildir = 0

ÇED Süreci Başlayan = 0

ÇED Gerekli = 0

Nihai karar= 0

HKT yapılacak = 0

7)ERZİN

ÇED Gerekli Değildir: 1 adet Cevher zenginleştirme / 1 adet Gübre tesis işletmesi

ÇED Süreci Başlayan: 1 hazır beton tesisi, 1 liman işletmesi

ÇED Gerekli: 0

Nihai karar: 2 GES

HKT Yapılacak: Kıyı-Yat dahil liman işletmesi

8)HASSA:

ÇED Gerekli Değildir: 1 adet zeytin işleme tesisi, 1 adet maden arama faaliyeti, 1 adet 1. grup

maden, 1 adet zeytinyağı tesisi

ÇED Süreci Başlayan: 1 zeytin işleme tesisi, 1 dördüncü grup maden, 1 maden kırma eleme

tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai karar: 0

HKT Yapılacak: 1 adet kuvarsit ocağı kapasite artışı

9)KIRIKHAN

ÇED Gerekli Değildir: 3 adet maden, 1 zeytinyağı tesisi, 1 GES, 2 kimya tesisi

ÇED Süreci Başlayan: 2 adet maden, 2 kimya tesisi, 1 beton tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai karar = 0

HKT Yapılacak = 0

10)KUMLU

ÇED Gerekli Değildir = 0

ÇED Süreci Başlayan= 0

ÇED Gerekli = 0

Nihai karar= 0

HKT Yapılacak= 0

11)PAYAS

ÇED Gerekli Değildir= 1 adet demir-çelik tesisi

ÇED Süreci Başlaya = 2 adet maden işletmesi, 1 demir-çelik tesisi, 1 adet hazır beton tesisi

ÇED Gerekli = 0

Nihai karar = 0

HKT Yapılacak = 2 adet maden işletmesi

12)REYHANLI

ÇED Gerekli Değildir = 0

ÇED Süreci Başlayan = 0

ÇED Gerekli = 0

Nihai karar = 0

HKT Yapılacak = 0

13)SAMANDAĞ

ÇED Gerekli Değildir: 1 maden tesisi, 1 zeytinyağı tesisi

ÇED Süreci Başlayan: 1 zeytinyağı tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai karar: 0

HKT: 0

14)YAYLADAĞI

ÇED Gerekli Değildir: 1 maden tesisi, 4 yağ üretim tesisi

ÇED Süreci Başlayan: 3 maden tesisi, 1 RES, 2 yağ üretim tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai karar: 0

HKT: 2 adet RES

15)İSKENDERUN

ÇED Gerekli Değildir: 1 atık tesisi, 3 maden tesisi, 1 kıyı dolgu projesi

ÇED Süreci Başlayan : 2 atık tesisi, 4 maden tesisi

ÇED Gerekli: 0

Nihai karar: 1 demir çelik tesisi

HKT: 1 adet kaplama/temizleme tesisi