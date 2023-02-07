Depremin ardından fahiş fiyatla ekmek satan fırınlara ceza
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu Diyarbakır'da 15 fırında denetim yapan zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapan ve gramaja aykırı ekmek üreten 5 fırına cezai işlem uyguladı.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen iller arasında yer alan Diyarbakır’da fırınlarda fahiş fiyatla ekmek satıldığı ihbarları üzerinde Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı denetim gerçekleştirdi.
Kent merkezinde 15 fırında denetim yapan zabıta ekipleri, fahiş fiyatla satış yapan ve gramaja aykırı ekmek üreten 5 fırına cezai işlem uyguladı. Denetimler sürüyor. (DHA)