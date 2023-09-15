Depremin ‘mucize bebeği’ Vatin artık Kayseri’de yaşayacak

6 Şubat depremlerinin yıktığı Hatayda 128 saat sonra enkazdan çıkarılan ve sağlık çalışanının parmağını emdiği görüntülerle gündem olan o dönem 3,5 aylık 'Mucize bebek' Vatin, annesi ile birlikte Kayseri'de akrabalarının yanında yaşamaya başladı.

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Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay’da yıkılan binanın enkazından 128 saat sonra çıkarılan 3,5 aylık bebek, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Kurtarıldıktan sonra sağlık ekibinin parmağını emdiği görüntülerle depremin simgelerinden olan, hemşirelerin ‘Gizem’ ismini verdiği bebek, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak gözetim altına alınmıştı.

ANNESİNE KAVUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, refakatçisiz çocukların bulunması çalışmaları kapsamında gelen ihbarları değerlendirdi ve yapılan incelemelerle bebeğin ailesine ulaştı.

Depremde eşi ve iki çocuğunu kaybeden Yasemin Begdas ile bebekten DNA örneği alındı. DNA testinde bebeğin annesinin Yasemin Begdas olduğu belirlendi.

Ankara’dan özel uçakla Adana’ya götürülen Vatin bebeği, dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık karşıladı. ‘Vatin bebek’, Adana Şehir Hastanesinde tedavisi devam eden Yasemin Begdaşa, Yanık tarafından teslim edildi.

DEPREMDE EŞİ VE İKİ OĞLUNU KAYBETİ

Depremde eşi, kayınvalidesi ve iki oğlunun enkaz altında hayatlarını kaybettiğini anlatan anne Yasemin Begdas, “Ne olduğunu bilmiyordum. İlk önce normal bir şey sandım. Hiçbir şey bilmiyordum. Sadece 3,5 aylık kızımın iyi olmasını istiyordum. Vatin’i kucağıma alıp, Kur’an okudum. Hiçbir şey hissetmedim. Enkaz altında Vatin’i hiç emziremedim. Enkaz altındayken Vatin hiç ağlamadı. Ağladığı zamanda da sallayınca hemen susuyordu. İki oğlum enkaz altında vefat etti. Büyük oğlum hiç konuşmadı. Ama küçük oğlum sürekli; ‘Anne ne zaman çıkacağız. Çok susadım. Acıktım. Buradan çıkacak mıyız?’ diyordu. Son ana kadar onunla konuştum. Son gün hayatını kaybetti. O an gözümün önünden asla gitmiyor. Enkaz altından ilk çıktığımızda su istedim. Vatin’in yüzünü yıkadım. O yüzden biberon var zannetti ve parmağını emdi. Şimdi tek kalan yavrum Vatin ile yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

ANNE VE BABASINI GÖRMEK İSTİYOR

Deprem sonrası yatağa mahkum olduğu için bakıma muhtaç olduğunu anlatan Begdas, “Anne ve babamın Suriye’den çıkıp buraya gelmesini istiyorum. En yakın iki akrabam olan anne ve babamı hiç görmedim. Sağlık durumumdan dolayı da onları yanımda görmek istiyorum. Vatin için, süt, çocuk bezi ve pansuman malzemeleri istiyorum. Yaşadığım evin kirası çok pahalı. Akrabalarımın yanında kalıyorum ve evde çalışan sadece bir kişi var o yüzden çok zorlanıyoruz. Bu konuda da destek bekliyorum. Ayrıca fizik tedavi görmem gerekiyor” diye konuştu.

YENİDEN DOĞMUŞ GİBİ HİSSETTİM

Dönemin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın, Adana’da kızı Vatin’i kendisine teslim ettiğinde yaşadığı duyguya da vurgu yapan Yasemin Begdas, “Kızımla buluştuğum an kendimi çok iyi hissettim. Vatin’i depremden sonra ilk kez gördüğümde kendimi yeniden doğmuş gibi hissettim” dedi.