Depremin sesi tüyleri diken diken etti! Köpeğin kaçışı kameraya yansıdı
Elazığ'da meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anında çıkan ses tüyler ürpertti. O anlarda bir köpeğin kaçması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.36’da, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4,9 büyüklüğündeki deprem anı Kürk köyünde bulunan bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.
Depremin korkunç sesinin de yansıdığı görüntülerde bir bahçedeki köpek ise dikkat çekti. Depremden saniyeler önce ürken köpeğin kaçışı anbean kaydedildi.