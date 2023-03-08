Depremin üzerinden bir ay geçti, çadır sorunu halen çözülemedi

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde depremin üzerinden bir ay geçmesine rağmen çadır ve temel ihtiyaç maddelerine erişim sorunu çözülemedi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Malatya eski İl Başkanı ve milletvekili aday adayı Enver Kiraz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar alan ve can kayıpları yaşanan Doğanşehir ilçesini ziyaret ederek, depremzedelerle bir araya geldi.

Kiraz, ilçede yaşayanların birçoğunun depremde evlerinin ağır hasar görmesine rağmen depremzedelerin çadır sorununun çözülmediğini kaydetti.

“VATANDAŞ BAŞINI SOKABİLECEK BİR YER BULAMADI”

CHP'li Enver Kiraz, Doğanşehir Çığlık'taki cem evinin görüntüsünün depremin şiddetini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu belirterek şunları söyledi;

*Cem evinin önündeki bahçe düzenlemesinde tümseklerin oluştuğunu görüyoruz. Tabi depremin üzerinden bir ay geçti ama çadır sorununun hala çözülemediğini görüyoruz.

*Vatandaş başını sokabilecek bir yer bulamadı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve belediyelerimizin destekleriyle katkı ve destek sunmaya çalışıyoruz ama biz devlet değiliz dolayısıyla da çadır, konteyner ve konut noktasında eksik kalıyoruz.

*Muhtarlarımıza da yeterli çadır imkanı sunulmuyoruz ki vatandaşlarımıza iletsinler. Muhtarlarımızda bu bir ayı çok zor geçirdiler. Karşılaştığımız herkes çadır talebinde bulunuyor.

*Ardından da konteyner isteniyor çünkü yerleşik bir hayata geçmeleri gerekiyor. Doğanşehir bu depremde yok oldu, tekrardan viranşehire dönüştü. Malatya merkezle birlikte Doğanşehir ve Akçadağ'da çok büyük bir yıkım var.

*Bir aydır vatandaşlarımız sokakta. Vatandaşlarımıza maalesef insani yaşam sürecekleri imkanlarda sağlanmamış durumda.

“MASKİ BİR AYDIR KANALİZASYONU YAPACAK”

Çığlık Mahalle Muhtarı Doğan Dağdeviren ise, “Biz MASKİ'den çok şikayetçiyiz. Depremin ilk gününden beri kanalizasyon patladı. Patlayan hattı diğer hatta götürmeleri 70-80 metrelik bir mesafe, MASKİ Genel Müdürü ve daire başkanı geldiler, ‘yapacağız’ dediler ama yapmadılar. Milletvekilimiz Veli Ağbaba ile birlikte Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleriyle birlikte buraya geldi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerine kanalizasyonu yaptıracaktık ama daire başkanı yapılmasına müsaade etmedi. ‘Biz yaparız’ dediler ama hala yapılacak” ifadelerini kullandı.