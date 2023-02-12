Depremin yıktığı Hatay’ın son hali yürekleri yaktı
Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ın havadan çekilen görüntüsü yürekleri burktu.
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki binaların enkazlarında ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Hatay’da zaman zaman yaşanan artçı sarsıntılar, enkaz üzerinde bulunan veya büyük bölümü çökmüş binaların içindeki arama kurtarma ekiplerini de olumsuz etkiliyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay’da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
İşte Hatay’dan son görüntüler: