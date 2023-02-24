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Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 44 bini geçti

6 Şubat günü Türkiye'nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan iki depremin üzerinden 19 gün geçerken ölü sayısı da artıyor.

Yayınlanma: 22:21 - 24 Şubat 2023 Güncellenme:
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Kahramanmaraş depremlerinde can kaybı 44 bini geçti

6 Şubat günü saat 04.17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin yarattığı yıkım, saat 13.24'te Elbistan ilçesinde yaşanan 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremle katbekat arttı.

Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'yı yerle bir eden deprem sonrası üç ay süreyle OHAL ilan edildi.

24 Şubat 2023 günü saat 22:25 itibarıyla depremde can kaybı 44 bin 218 oldu.

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