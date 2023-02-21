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Depremlerdeki yıkımlar nedeniyle Gaziantep’te 21 tutuklama

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Gaziantep'te yıkılan binalara ilişkin yürütülen soruşturmalarda gözaltına alınan 45 şüpheliden 21'i tutuklandı.

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Depremlerdeki yıkımlar nedeniyle Gaziantep’te 21 tutuklama

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem, Gaziantep’te çok sayıda binanın yıkımına yol açtı. Binlerce kişinin yaşamını yitirdiği kentte, depremde yıkılan binalara ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların yıkılmasında sorumluluğu bulunduğu saptanan 45 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyet’teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 21’i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelilerden 13’ü adli kontrol şartıyla 2’si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 9 kişinin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor. (DHA)

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