Depremlerden ders almayan denetçilere ceza

Yaşanan depremler, uzmanların yapı güvenliği ile ilgili onca uyarılarına rağmen sorumlu oldukları inşaatları yasalar ve yönetmelikler gereğince denetlemeyen 49 firma ile 98 mühendis ve mimara bir yıl iş almaktan men cezası verildi.

Latif SANSÜR

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Depremlerde can kayıplarının en büyük nedenlerinin başında gelen binaların yapımı sırasında denetim görevini yapmayan denetçi mimar ve mühendislere ceza yağdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü, 16'sı İstanbul'da olmak üzere Düzce, Denizli, Yalova, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Balıkesir, Ordu, Ardahan, Yozgat, Osmaniye, Sakarya, İzmir, Siirt, Yalova, Afyonkarahisar illerindeki “yasaların ve yönetmeliklerin öngördüğü şekilde ve öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan” 49 yapı denetim firmasına, en az bir yıl süreyle yeni iş almaktan men; bu firmalarda görev yapan 98 mühendis ve mimara bir yıl iş almaktan men, herhangi bir yapı denetim veya laboratuvar kuruluşunda görev almama, ortağı olmama cezası verdi.

Cezalar kararları Resmi Gazete'de ilanı tarihinden itibaren geçerli olacak.

“MÜHENDİSLER SORUMLULUK SAHİBİ AMA YETKİLİ DEĞİLLER”

Sorumluluğunu yerine getirmemenin bir mazereti ve affının olamayacağını, ancak bu görevi yerine getirmemenin nedenlerinin sorgulanması gerektiğini söyleyen İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Eylem Ulutaş, “Mühendislerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi, sorumlu oldukları şantiyelerde sözlerinin geçmesi, dinlenmesi gerekiyor.

Sorumluluğu üstlenen mühendisler ne yazık ki o yetkide değiller. Bir örnek vermek gerekirse, daha birkaç gün önce Uşak'ta beton kalitesinden ödün vermemek için vibratör ile sıkılaştırılmasını isteyen mühendislere keserle saldırıldı. Mühendis aldığı eğitimi sahada icra ederken yetkisini kullanamıyor. Arızalı gelen bir sistem var. Bir proje için büyük önem taşıyan hazırlık, uygulama ve denetim aşamalarını bir sistem olarak ele alınmalı” dedi.

“BİNA GÜVENLİĞİNİ DEPREMDEN SONRA HATIRLIYORUZ”

Her yıkımlı deprem sonrası olduğu gibi 30 Ekim İzmir-Samos ve 11 ili etkileyen 6 Şubat depremleri sonrası TBMM'de komisyonlar kurulduğunu hatırlatan Ulutaş, “Depremler sonrası acı tablo ortaya çıktığında, yıkımlar yaşandığında yapı güvenliğinin, bilimsel imalatın önemsenmesini hatırlıyoruz. Mecliste komisyonlar kuruluyor. Bu komisyonlarda konuşanlar ne olması gerektiğini çok net ifadelerle dile getiriyorlar.

O önerilerin yerine getirilmemesi sonucu bunlar yaşanıyor. Soruna müdahale etmedikten, gerekli önlemleri almadıktan sonra bu sorun devam eder. Tekrar tekrar yaşarız ve her defasında da aynı şeyleri konuşuruz. Yaşadığımız depremlerden ders almıyoruz. Sisteme müdahale edecek, sistemin olumsuz sonuçlarını ortadan kaldıracak net bir iradenin ortaya konulması gerekiyor” diye konuştu.

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