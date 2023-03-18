Depremzede esnafı duygulandıran vefa: 800 bin yerine 1,5 milyon lira…

6 Şubat depremlerinin ardından birçok yapının yıkıldığı veya zarar gördüğü Kahramanmaraş'ta, müşterilerinin alacağından fazlasını gönderdiği bakırcı Mustafa Tepebaşı, dayanışma karşısında duygulandı. 40 yıldır bakır işlemeciliği yapan Tepebaşı: "Bu kara günde bir müşterim, 800 bin lira alacağımız vardı, 1 milyon 500 bin lira göndermiş" dedi.

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Dulkadiroğlu Alaüddevle Bey’in 1500’lü yıllarda taş ve ahşaptan inşa ettirdiği 495 iş yerinden oluşan 9 girişli Maraş Çarşısı da 6 Şubat’taki depremlerden etkilendi. Kazan, sitil, sini, tas, sahan (tabak), ibrik gibi çeşitli bakır eşyaların yapıldığı ve çekiç seslerinin eksik olmadığı çarşıda, depremlerin ardından bakır işlemeciliği yapan ustalar da üretimden geri kaldı.

9 MÜŞTERİ FAZLA PARA GÖNDERDİ

Hayatın normale dönmesi için çalışmaların devam ettiği kentte, Maraş Çarşısı’ndaki esnaftan bazıları da üretim ve satış yaptıkları işletmelerinin kepenklerini açtı. Bu süreçte Türkiye’nin birçok iline bakır ürünleri gönderen Mustafa Tepebaşı’na 9 müşterisi, yardım amacıyla ödemesi gerektiğinden çok daha fazla para gönderdi.

“MİLLİ DAYANIŞMA BUDUR”

Kahramanmaraş’ta 40 yıldır bakır işlemeciliği yapan Tepebaşı, depremden sonra maddi ve manevi olarak zor günler geçirdiklerini söyledi.

Alacaklı oldukları bazı müşterilerinin ödemesi gereken miktardan çok daha fazlasını gönderdiğini dile getirirken duygulanan Tepebaşı, “Bir müşterim 800 bin lira alacağımız vardı, 1 milyon 500 bin lira göndermiş. Ben hesabımı bile kontrol etmedim. Akşam arkadaşım beni aradı, hesabı kontrol ettin mi’ dedi. ‘Bakmadık abi, vaktimiz olmadı’ dedim. Sonrasında baktım, adamlar para göndermiş. Aradım, ‘Bizim 800 bin lira alacağımız var’ dedim. ‘Abi sen bizi yıllarca idare ettin’ dedi” ifadelerini kullandı. Tepebaşı, “Yani enteresan olan bir şey var, bugün inanın kara bir gün. Bugün de dayanışma günü. Milli dayanışma budur yani” dedi.

“ŞİMDİ VEFA BORCUMUZ OLDU”

Bu süreçte kendilerine maddi ve manevi destek olan herkese teşekkür eden Tepebaşı, artık hayatın normale dönmesi için gayret ettiklerini kaydetti. Depremlerin ardından yeniden işletmelerini açarak üretime başladıklarını anlatan Tepebaşı, şöyle konuştu:

“Bizim onlardan vefa alacağımız vardı, şimdi vefa borcumuz oldu. İstikrarlı bir şekilde biz de bir başka vatandaşa faydalı olmaya çalışıyoruz. Onlar bize faydalı oldu bu kara günde, biz de bir başkasına faydalı olmaya çalışıyoruz. Şu an 9 müşterimiz bize fazla para gönderdi. Ama anladık ki vefa ayrı bir şey. Bu işler parayla satın alınmaz, adamlar zor günümüzde bize destek çıktı. Yıllarca biz onları kolladık şimdi adam zor günümüzde bizi kolladı. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun hepsinden. Minnet borcumuz oldu. Bunu da çalışıp kapatacağız inşallah.”

Türkiye’nin birçok ilinden müşterilerinin de kendilerini arayıp, “Kalacak yerimiz var, buyurun gelin” dediğini anlatan Tepebaşı, Türk milletinin birlik ve beraberliğini bir kez daha hissettiklerini vurguladı. (AA)

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