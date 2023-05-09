Depremzede işsizler ödenek hak edemedi

Depremler nedeniyle yaşanan ekonomik kayıplardan biri de işsizlik oldu. 11 ilde işsizlik maaşına başvurudaki artışa karşın ödeneği hak eden sayısı yüzde 20 düştü.

Deniz Bilici GÖÇMEN

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11 ilin etkilendiği Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin üzerinden 3 ay geçti. Büyük kayıpların yaşandığı bölgeye, yıkımların bir sonucu olarak istihdam kaybı da büyük darbe vurdu. İşsiz kalanlar soluğu Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) aldı ancak çoğu ödenek hak edemedi. İŞKUR, Nisan 2023 Aylık İstatistik Bülteni'ni açıkladı. Buna göre Ocak-Mart 2023'te işsizlik ödeneğine başvuru sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 20 binden

fazla artarak 462 bin 386 oldu.

YÜZDE 36.4 ARTIŞ

Bu fark Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerden etkilenen 11 ilden geldi. 11 ilde, bu yılın ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre işsizlik ödeneğine başvuranların sayısı yüzde 36.4 (20 bin 501) artış gösterdi. Ocak-Mart 2022'de 11 ilde işsizlik ödeneğine 56 bin 277 kişi başvururken bu yıl aynı dönem başvuru sayısı 76 bin 778'e çıktı.

En yüksek artış ise ortalama yüzde 100 ile depremden en çok etkilenen Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya'da gerçekleşti. Büyük yıkımın yaşandığı ve yardımların ilk günlerde ulaşmadığı Adıyaman'da 2022'nin ilk üç ayında işsizlik ödeneğine başvuru sayısı 2 bin 159 iken bu yıl yaklaşık 2 kattan fazla artarak 4 bin 633'e çıktı.

Yerle bir olan ve yardımların ilk günlerde ulaşmaması ile Adıyaman'la aynı kaderi paylaşan Hatay'da geçen yılın ilk üç ayında 4 bin 895 kişi işsizlik ödeneğine başvururken bu yıl bu sayı yüzde 113.9'luk artışla 10 bin 469'a yükseldi.

Depremlerin merkezi Kahramanmaraş'ta geçen yıl ocak-mart döneminde 4 bin 895 kişi işsizlik ödeneğine başvurmuştu. Bu yıl ise başvuru sayısı 10 bin 306'ya çıktı. Malatya'da geçen yıla göre yüzde 82.4 artan işsizlik maaşına başvuru sayısı 7 bin 183'e ulaştı.

Maaş hak edenlerde %20 düşüş

Deprem bölgesindeki 11 ilde işsizlik ödeneğine başvuranların sayısında yaşanan artışın aksine ödeneği hak edenlerin sayısında ise azalma görüldü. 2022'nin Ocak-Mart döneminde 56 bin 277 başvuru arasında 25 bin 49 kişi ödeneği hak ederken bu yıl bu sayı yaklaşık yüzde 20 düştü. 2023'ün ilk üç ayında deprem bölgesindeki başvuru sayısı 76 bin 778'e ulaşırken işsizlik maaşını almaya hak kazananların sayısı ise 20 bin 14'te kaldı.

Kayıtlı işsiz sayısı 2.5 milyon

İŞKUR'un nisan ayı bültenine göre kayıtlı işsiz sayısı mart ayına göre yüzde 1.3 azalış göstererek 2 milyon 556 bin 451 kişi oldu. Kayıtlı işsizlerin yüzde 49.9'u erkeklerden, yüzde 50.1'i kadınlardan oluşurken yüzde 24.6'sı 15-24 yaş grubunda yer aldı. Nisanda İŞKUR aracılığıyla 115 bin 431 işe yerleştirme yapıldı. Ocak-Nisan 2023 döneminde en fazla işe yerleştirme sanayi sektörünün imalat alanında olurken mesleklere göre en fazla işe yerleştirme sırasıyla silahsız özel güvenlik görevlisi, turizm ve otelcilik elemanı ve satış danışmanı/uzmanı” mesleklerinde gerçekleşti.