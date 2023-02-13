Depremzede vatandaş, Akşener’e böyle anlattı: 25 kişi bir çadırda yatıyor

Deprem sonrası Malatya’da incelemelerde bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener’e bir vatandaş, “Milletin çadır ihtiyacı var. Malatya’ya hiçbir şey yok. 25 kişi bir çadırda yatıyor” diye dert yandı.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti lideri Meral Akşener, deprem bölgesi Malatya'da incelemelerde bulundu. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, bölgedeki bir vatandaşla konuşarak ihtiyaçları sordu.

Acil çadır ihtiyacının olduğunu söyleyen vatandaş, “Milletin çadır ihtiyacı var. Malatya'ya hiçbir şey yok. 25 kişi bir çadırda yatıyor. Organize yok, bir şey yok. Acil olarak 60-70 çadıra ihtiyacımız var” diyerek Akşener'den yardım istedi.

“İMKANIMIZ NEYSE HEMEN ELİNDE OLMASINI SAĞLAYACAĞIM”

Akşener ise, “Benim şu anda yapabileceğim sınırlı ama söylediklerinizi ileteceğim. Biz şu anda İYİ Parti olarak bir büyük STK gibi, senin gibi çalışıyoruz. Durumumuz budur. Sen iletişim bilgilerini hemen ver, imkanımız neyse hemen elinde olmasını sağlayacağım” diyerek karşılık verdi.

“ANAPARAYI ÖDEYECEK DURUMU MU VAR?”

Yeniden söz alan kişi, “Diyor ki bu milletin borcu ne olacak? Diyor ki ‘ben faizlerini sileceğim' Ya yazık, bunların evleri yıkılmış, ne faizi ödeyecek. Anaparayı ödeyecek durumu mu var? Lütfen bunu mecliste dile getirin” diye konuştu.

Bir depremzede ise, “Benim hem dükkânım hem de evim yıkılmış. Bir haftadır beraber yardım işleriyle uğraşıyoruz” dedi.

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