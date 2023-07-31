Depremzedeler KYK yurdundan çıkarıldı

Kahramanaraş depremlerinin ardından KYK yurtlarına yerleştirilen depremzedeler yurtlardan çıkarılıyor. Eskişehir'de yaklaşık 5 aydır yurtta kalan depremzedelere Valilik tarafından yurdu boşaltmaları yönündeki talimatın süresi dün doldu. Depremzedeler dün akşam saatlerinde barındıkları yurtlarından tahliye edildi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir'de Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) ait Doğan Aslanbey öğrenci yurdunda kalan depremzede ailelere verilen barınma süresinin dolması nedeniyle dün akşam saatlerinde tahliye işlemine başlanıldı.

DAHA FAZLA KALMALARINA İZİN VERİLMEDİ

Maraş merkezli depremlerin ardından evsiz kalan ve Türkiye'nin dört bir yanında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlara yerleştirilen depremzedelere çıkış için verilen süre doldu. Eskişehir Valiliği, Eskişehir Doğan Aslanbey KYK yurdunda kalan depremzedelere 15 gün önce yaptığı duyuru ile 30 Temmuz tarihinde yurdu boşaltmaları yönünde uyarıda bulunmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu Deprem Koordinasyon üyeleri ile depremzedeleri temsilen 3 kişiden oluşan heyet, Eskişehir Vali Vekili Kubilay Ant ile görüşmüş ve depremzedelerin bir süre daha yurtlarda kalmasını talep etmişti. Valilik tarafından 3 bin lira kira yardımı veya memleketlerine dönmeleri durumunda kendilerine konteynır verileceği belirtilmesine rağmen depremzedeler yurtta kalmak istemişlerdi. 3 bin lira kira yardımı ile kiralık ev bulamayacaklarını, memleketlerine dönmeleri halinde de kendilerine konteynır verileceği sözünün tutulmayacağını belirten depremzedeler, en azından bir yıl daha yurtta kalmak istediklerini ifade etmişlerdi.

OTOBÜSLERLE MEMLEKETLERİNE DÖNDÜLER

Eskişehir Doğan Aslanbey Yurdunda barınan yaklaşık 200 depremzede dün akşam saatlerinde yurttan tahliye edildi. 3 bin lira kira yardımı ile kiralık ev bulamayacaklarını belirten depremzedelerin büyük bir bölümü memleketlerine dönmeyi ve konteynırda yaşamayı tercih etti. Depremzedeler, yurdun bahçesine gelen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya bölgelerine hareket eden otobüslerle memleketlerine doğru yola çıktı.

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