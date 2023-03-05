Depremzedeler Selvi Kılıçdaroğlu’na dert yandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun Kahramanmaraş’ta dinlediği bir depremzede, “Eve giremiyoruz, evin her tarafı berbat. Çadır yardımı yok. Lavabo, tuvalet, banyo sıkıntısı var. Zor durumdayız” dedi.

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Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kahramanmaraş'taki Kullar Karşıyaka Afet Koordinasyon Merkezi'nde kurulan çadırkentte bugün depremzedeleri ziyaret etti.

“ZOR DURUMDAYIZ”

Bir depremzede, Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'na yaşadıkları sorunları anlatırken “Eve giremiyoruz, evin her tarafı berbat. Çadır yardımı yok. Lavabo, tuvalet, banyo sıkıntısı var. Zor durumdayız. Yine de devletimizi başımızdan eksik etmesin. Ne yapalım, birbirimize yardımcı olacağız” dedi.

Bir başka depremzede ise “Ahırda birkaç hayvanımız var. Bunlar da açıkta kalacak. Bunlara devletin el atması lazım. Depremin üzerinden bir ay geçti, bir türlü yara düzelmiyor. Enkazların bütünü kalkmıyor. Yapıyorsan düzgün yapacaksın, milleti zora sokmanın anlamı ne? Çıkmazdayız” diye konuştu.

“SİZLERİ MAĞDUR ETMEYECEK BİR ŞEKİLDE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Canan Kaftancıoğlu, depremzedelere şunları söyledi:

“Genel Başkan'ımızın bizlere talimatı, -Selvi Hanım da bölgeye o nedenle özellikle geldi- hep beraber, dediğiniz gibi yanınızda olacak, hepsini planlı bir şekilde ve sizleri mağdur etmeyecek bir şekilde elimizden geleni yapacağız.”

“KENDİLERİ KURTARDILAR ÇOĞU YERDE VE KENDİLERİ TOPRAĞA VERDİ”

Depremden sonra yakınlarını arayan çok kişi olduğunu söyleyen Selvi Kılıçdaroğlu da şöyle konuştu:

“Çok zor bir şey, onu ancak yaşayanlar bilir. Biz ne kadar söylesek boş. O kadar çok yakınlarını arayan… Başta hemen yakınları tarafından gömülenler… Onlar daha kayıt altına alınmadı. Kendileri kurtardılar çoğu yerde ve kendileri toprağa verdi.”

ÇOCUKLARI DA ZİYARET ETTİLER

Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu, çadırkent ziyaretlerinin ardından, Merkezefendi Belediyesi'nin çocuk oyun aracında bir araya geldikleri çocuklara oyuncak hediye edip, onlarla zaman geçirdi. (ANKA)