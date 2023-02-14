Depremzedelerden tepki: ‘Televizyon izler gibi cesedimi izliyorum, nerede bu ülkenin adaleti?’

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'nun deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaretinde yakınları günlerdir enkaz altında olan depremzedelerin feryatları yükseldi. Bir depremzede "4 cesedim burada ana, baba, kız, oğul... Ben burada televizyon izler gibi cesedimi izliyorum. Nerede bu ülkenin adaleti?" feryadında bulundu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği deprem bölgesi Adıyaman'ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gelecek Partisi liderinin ziyareti sırasında duygusal anlar yaşandı, “Yakınlarımız enkaz altında, kurtarılamıyor” feryatları yükseldi.

“TELEVİZYONLAR YALAN DOLAN, YARDIM EDEN YOK”

Depremde 4 çocuğunu ve kardeşini kaybettiğini, enkaz altında hâlâ yakını olduğunu belirten bir vatandaş, “Televizyonlar hep yalan dolan. Yardım eden yok. Bacımı gömdüm 4 çocuğumu gömdüm ikinci bacım burada elimizden bir şey gelmiyor. Kahrolmuşuz” şeklinde konuştu; ardından Davutoğlu’na sarılarak gözyaşı döktü.

“TELEVİZYON İZLER GİBİ CESEDİMİ İZLİYORUM”

Bir vatandaş da, “4 cesedim burada ana, baba, kız, oğul… Ben burada televizyon izler gibi cesedimi izliyorum. Nerede bu ülkenin adaleti?” diye isyan etti.

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